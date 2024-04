Varese | aliante atterra malamente per colpa del vento | due persone ferite vicino all’aeroclub di Calcinate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024)ggio “movimentato” oggi intorno alle 14 per una causa del forte. A bordo due uomini, 52 e 62 anni, che sono stati leggermente feriti per l’urto al rientro all’Aero Club didel Pesce, con la rottura della coda del velivolo. Sul posto sono arrivati i soccorsi con l’ambulanza che hanno trasportato le duein ospedale per accertamenti, per fortuna nulla di grave per entrambi. Il, annunciato dalle previsioni meteo oggi è arrivato con forti raffiche su tutto il territorio provinciale per il quale ieri è stata diramata l’allerta. I vigili del fuoco stanno lavorando da ore per rimuovere alberi e rami caduti che hanno causato in alcuni casi danni anche ai cavi elettrici. In una frazione di Albizzate sono rimasti ...