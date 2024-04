Vanno in vacanza a Corfù e trovano l’hotel chiuso | “Eravamo le uniche ospiti | la piscina era vuota e cintata da una rete metallica”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Un viaggio programmato per un rilassante weekend al sole si è trasformato in un’esperienza inaspettata per Tors Eardley, ventenne britannica, e la sua amica, che ha scelto di rimanere anonima. Le due giovani, in cerca di relax e divertimento, avevano prenotato un soggiorno agli Irene Apartments di Agios Gordios, sull’isola greca di, ma al loro arrivo hanno scoperto una realtà ben diversa dalle aspettative. Arrivate al, una sorpresa poco piacevole le attendeva: erano lepresenti nell’edificio. La delusione è cresciuta quando hanno scoperto che la, pur essendo pubblicizzata online, era in realtà condivisa con altre due strutture e chiusa per manutenzione durante il loro soggiorno. Inoltre, il paesaggio che avrebbero dovuto ammirare dal loro balcone era compromesso da ...