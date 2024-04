Vannacci al ‘Festival del sud’ | sui social scatta la protesta

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – Robertosarà ospite questa sera alle 19.15 al 'Festival del Sud – Valentia in festa' per presentare il suo libro 'Il mondo al Contrario' e nel mondoparte subito la polemica. Il libro dida subito ha diviso l’opinione pubblica e la sua presenza al Festival del Sud ha scatenato una serie di proteste suimedia. E su Instagram c'è anche chi lancia una petizione con l'invito a firmare per coloro che ritengono inappropriato che il sud venga rappresentato da una “voce di odio ed illegalità”. Questa iniziativa riflette il malcontento di una parte della comunità che vede inuna figura non adatta a incarnare i valori culturali ei del sud. "Non il mio festival, non il festival di Vibo Valentia, non il festival del Sud", scrive un ...