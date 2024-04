Valmontone – 51 capi di abbigliamento rubati all’outlet | 3 arresti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 aprile 2024) I Carabinieri della Stazione dicoadiuvati dai militari dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro, nella serata di sabato (13 aprile), hanno arrestato tre cittadini romeni, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. Si tratta di un 40enne, un 25enne e un 32enne, tutti domiciliati a Latina, di cui due già noti alle forze dell’ordine per le loro vicende penali, indiziati di aver trafugato 51diall’interno di una nota attività dell’Outlet di. Nello specifico i tre hanno occultato idinelle borse, alcuni indossandoli a strati, e si sono diretti verso l’uscita eludendo il controllo del sistema antitaccheggio ed in particolare quello degli addetti alla vendita. Operazione, ...