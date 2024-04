Vacanze estive?. Per i genitori vanno ridotte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) A cura di Valerio Mammone L’associazione WeWorld e la pagina Instagram “Mammadim..” hanno presentato una petizione per ridurre lea massimo 2 mesi, raccogliendo oltre 40mila firme. Per i, dicono, il fatto che le scuole siano chiuse comporta maggiori spese e grossi problemi organizzativi, soprattutto per chi vive lontano dalle proprie famiglie. Sulla nostra pagina Instagram, la proposta ha ricevuto oltre 1500 commenti ed è stata criticata da studenti,e docenti. Le critiche più frequenti spaziano dal classico “non si può andare a scuola con 40 gradi in classe”, obiezione con cui concorderà chiunque abbia messo piede in un’aula scolastica in piena estate, al “non fate i figli per poi parcheggiarli a scuola”. C’è anche chi sottolinea che per i ragazzi andare a scuola significa ...