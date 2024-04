Va bene Fazio | ma Amadeus che c’entra con la politica? Eppure la Rai l’ha fatto scappare

(Di martedì 16 aprile 2024) Vabbè Fabio, pur non essendo un cuor di leone,mente parlando, aveva mostrato una tv intelligente, a volte e non sempre, per la verità, comunque tanto quanto bastava per allarmare Meloni e compagni (pardon camerati) che quando sentono la parola intelligenza mettono mano alla pistola: con l’aiuto di Fortes sono riusciti a regalarlo alla concorrenza. E vabbèè di sinistra, annacquata e alquanto rosea, ma a destra non fanno di queste distinzioni: basta la parola, come la pubblicità di quel confetto dagli effetti lassativi. Mache minchiacon la, avrebbe detto Montalbano.il conduttore dei pacchi e di alcuni Sanremo stellari è stato costretto a cambiare aria in questa Rai targata centrodestra. Come sia possibile è davvero ...

Oberdan Picucci , presidente di Fondazione “Benevento Città Spettacolo” : “Grande soddisfazione per il Teatro Comunale di Benevento” La dichiarazione di monumento nazionale che sarà riconosciuta ... (puntomagazine)

Lilli Gruber da Fabio Fazio: «Le ragazzine vogliono ricorrere alla chirurgia plastica genitale per assomigliare alle pornostar» - Lilli Gruber ha partecipato all’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” per presentare il suo nuovo libro “Non farti fottere – Come il supermercato del porno online ...leggo

