Usa | Repubblicani verso bando di Tik Tok

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 16 aprile 2024) 2.09 Lo speaker repubblicano della Camera americana Mike Johnson ha annunciato ai suoi colleghi di partito che uno dei quattro distinti progetti di legge che metterà ai voti questa settimana, comprende misure legate agli aiuti per Israele, Ucraina e Taiwan, tra cui un accordo di prestito per gli aiuti militari. Si voterà anche per il divieto di Tik Tok negli Stati Uniti e disposizioni per la vendita degli asset sequestrati agli oligarchi russi. Lo riferiscono i media Usa.