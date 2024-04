Usa | Biden pubblicano redditi 2023 | critica indiretta a Trump

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Il presidente americano Joee la first lady Jillhanno guadagnato 619.976 dollari nel, secondo la loro dichiarazione deicongiunta resa nota dalla Casa Bianca, in segno di trasparenza. Pubblicati anche idella vicepresidente Kamala Harris e del marito Doug Emhoff, che ammontano a 450.299. "ritiene che tutti gli occupanti dello Studio ovale dovrebbero essere aperti e onesti con il popolo americano e che la lunga tradizione di pubblicare annualmente le dichiarazioni deipresidenziali dovrebbe continuare ininterrotta", ha affermato la Casa Bianca mettendo nel mirino Donald, che non ha mai pubblicato i suoi tax return quando era commander in chief. La maggior parte del reddito dei...