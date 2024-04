Uomo trovato agonizzante a Parma da addetti alla raccolta rifiuti | muore in strada

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 – Tragedia questa mattina indei Mercati, arteria della prima periferia di. Un quarantenne di nazionalità ghanese è morto dopo essere stato molto probabilmente aggredito da sconosciuti. L', è stato notato attorno alle 9 da alcunidellalungo il marciapiede adiacente ad un casolare abbandonato e subito sul posto sono giunti i mezzi del 118, ma il quarantenne è purtroppo spirato pochi minuti dopo. L'aveva il volto e il corpo ricoperto da ferite. L'ipotesi più probabile è che sia stato vittima di un pestaggio, ma non si esclude anche una caduta accidentale dallo stabile diroccato dove la vittima (seguita dal servizio Sert dell'Ausl di ...

