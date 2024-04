“Uomo armato vicino alla scuola” | scattano i controlli ma è un falso allarme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Prato, 16 aprile 2024 – Per oltre un’ora sulle chat e in parte anche sui social è rimbalzata una notizia (per fortuna poi rivelatasi infondata) su momenti di panico nella zona del Buzzi in viale della Repubblica. Intorno alle 11,30 sarebbe arrivata una telefonata all’istituto che riferiva di un(a seconda della versione che circolava sarebbe statodi machete o addirittura di una vistosa arma da fuoco): sul posto è arrivata la polizia che ha controllato la zona senza trovare nulla di sospetto. Anche altre scuole sarebbero finite nel mirino dell’anonimo autore delle telefonate. Le voci infondate riferivano anche del presuntoche si sarebbe spostato in piazza Mercatale e di una presunta evacuazione del Buzzi (ma sarebbe stato del tutto illogico, in caso di presenza di ...