Allora, calcolate che la puntata di Uomini e Donne di oggi è totalmente inutile, quindi se avete in mente di recuperarla vi basterà guardare i primi 5 minuti solo per sentire Barbara De Santi e ... (isaechia)

È trascorso più di un mese dalla brusca rottura tra Ernesto e Barbara , protagonisti del Trono over, ma ancora si parla di quella frequentazione che sembra avere ripercussioni sull'approccio del ... (today)

La prevenzione dei tumori viaggia in treno, parte la campagna per gli Uomini - Dopo il Frecciarosa, arriva il Frecciazzurra. In Italia ogni anno si registrano oltre 208mila nuove diagnosi maschili di tumore. Il più frequente è quello alla prostata che solo nel 2023 ha colpito 41 ...ansa

Uomini e Donne, su Ilenia, la corteggiatrice di Mario Verona, spunta un retroscena: è amica di un noto ex vippone! - La nuova corteggiatrice del cavaliere Mario Verona, Ilenia, apparsa oggi a Uomini e Donne, è amica di un noto ex vippone. Scopriamo insieme di chi si tratta!comingsoon

Uomini e Donne, Ida-Mario-Pierpaolo: la "telenovela" continua con fughe e segnalazioni - Uomini e Donne anticipazioni: Ida ha scelto Il colpo di scena! Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, il pubblico è stato spiazzato dalle mosse di Ida Platano, la… Leggi ...informazione