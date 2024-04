Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 16 04 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 16 aprile 2024) Allora, calcolate che ladidi oggi è totalmente inutile, quindi se avete in mente di recuperarla vi basterà guardare i primi 5 minuti solo per sentire Barbara De Santi e Cristina Tenuta starnazzare senza sosta per cercare di stabilire chi sia più rifatta tra le due (ehhh già), e gli ultimi 5 minuti solo per farvi venire il sangue amaro nel vedere tutta la cricca riunita e pronta a spalleggiarsi nell’attaccare il nemico comune, che nello specifico è Aurora Tropea, ma a giro sono tanti altri personaggi secondari che vengono trattati a pesci in faccia per comportamenti che invece ad altri vengono giustificati. Oggi Gianni Sperti ci ha spiegato che in realtà non si può pretendere obiettività, perché ci sta anche che situazioni analoghe vengano valutate diversamente in base a quanto soggettivamente le si percepisca ...