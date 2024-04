“Uomini e Donne” | colpo di scena clamoroso su Ida e il cavaliere

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 16 aprile 2024) News TV. Nella giornata di ieri, presso gli studi Elios di Mediaset in Roma si è registrata una nuova puntata di. Grazie a Lorenzo Pugnaloni, siamo in grado di dare qualche anticipazione di ciò che è accaduto in questa nuova registrazione del programma di Maria De Filippi. La protagonista ancora una volta è lei: Ida Platano. Leggi anche: “” oggi,di: Mario Cusitore va di nuovo via Leggi anche: “Amici”, altra batosta per Gaia dopo l’infortunio: in lacrime per Mida Anticipazioni Ampio spazio al trono di Ida Platano, nella puntata registrata ieri, 15 aprile. Secondo quanto trapelato, Tina Cipollari avrebbe avuto un acceso scontro con Mario Cusitore, perché dopo le tante segnalazioni sul suo conto, non riuscirebbe a credere alla sua ...