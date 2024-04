Uomini e Donne Anticipazioni | Tina Furiosa Indaga Su Mario!

(Di martedì 16 aprile 2024) Anche l’ultima registrazione diha visto protagonista Ida Platano e i suoi due corteggiatori. Pierpaolo è tornato nel programma mentreha avuto un nuovo battibecco conCipollari che ha deciso dire meglio su di lui. Qualcosa non torna all’opinionista e vedremo nelle prossime registrazioni cosa riuscirà a scoprire. Da segnalare l’assenza del tronista Daniele. Ecco tutto ciò che è accaduto in studio! Pierpaolo torna,vuolere suA distanza di una settimana i protagonisti disi sono ritrovati di nuovo in studio per una nuova registrazione ed anche questa volta l’attenzione si è concentrata sul percorso di Ida Platano. Sappiamo che Pierpaolo ha deciso di ...

Elisabetta Canalis mostra il fisico nelle foto in costume - In vacanza per lo spring break, la ex velina sfoggia il fisico in costume Elisabetta Canalis in bikini fa sempre sognare i follower e anche stavolta le sue foto con il fisico in mostra fanno battere i ...tgcom24.mediaset

UeD, Mario e la storia misteriosa su Instagram: frecciatina a Ida - Mario Cusitore ha pubblicato una storia su Instagram che potrebbe essere una frecciatina nei confronti di Ida Platano.gossipetv

Le Donne invisibili dell'Islam che l'Italia non vuole vedere - Sono ovunque, anche se non le vediamo. E, se le vediamo, siamo talmente assuefatti da lasciarci indifferenti Sono ovunque, anche se non le vediamo. E, se le vediamo, siamo talmente assuefatti da lasci ...ilgiornale