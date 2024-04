Uomini e Donne | anticipazioni | nuova segnalazione su Mario | la reazione di Ida

(Di martedì 16 aprile 2024) Nei giorni scorsi si sono tenute nuove registrazioni di, che hanno assistito a diversi colpi di scena in studio. A riportare quanto accaduto in studio è stato il sito LorenzoPugnaloni.it, che ha svelato ciò che andrà prossimamente in onda nelle nuove puntate. Di seguito, le. Novità in arrivo nello studio di, stando a quanto accaduto nelle nuove registrazioni. Il dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45, è tra i programmi più longevi e seguiti dal pubblico. Al centro delle prossime puntate ci saranno ancora una volta le vicende sentimentali del trono classico e trono over. Nuovi colpi di scena, su entrambi i fronti, si apprestano a intrattenere i telespettatori. Cosa accadrà nelle prossime puntate di ...

