Uomini e Donne | anticipazioni 16 aprile | Ida e Mario ci riprovano | ma Tina non si fida

(Di martedì 16 aprile 2024)16: ennesimo colpo di scena nel Trono di Ida Platano! La donna deciderà di rimanere, perché rientreranno i problemi con i suoi corteggiatori. Interverrà però la diffidenteCipollari. Novità per il cavaliere Salvatore.16: un ballo con“sistema tutto”.Cipollari, però… Dopo cheCusitore si è dichiarato a Ida Platano e ha voluto fossero portate le sedie perché lei (lo) scegliesse, e l’altro corteggiatore, Pierpaolo Siano, le ha fatto visita a casa e persino nel suo salone di parrucchiera, per provarle quanto fosse forte il suo interesse nei suoi confronti, la tronista annuncerà di aver deciso ...

Elisabetta Canalis mostra il fisico nelle foto in costume - In vacanza per lo spring break, la ex velina sfoggia il fisico in costume Elisabetta Canalis in bikini fa sempre sognare i follower e anche stavolta le sue foto con il fisico in mostra fanno battere i ...tgcom24.mediaset

UeD, Mario e la storia misteriosa su Instagram: frecciatina a Ida - Mario Cusitore ha pubblicato una storia su Instagram che potrebbe essere una frecciatina nei confronti di Ida Platano.gossipetv

Le Donne invisibili dell'Islam che l'Italia non vuole vedere - Sono ovunque, anche se non le vediamo. E, se le vediamo, siamo talmente assuefatti da lasciarci indifferenti Sono ovunque, anche se non le vediamo. E, se le vediamo, siamo talmente assuefatti da lasci ...ilgiornale