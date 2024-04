Università | Lum School of Management e Iéseg insieme per un master internazionale

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Laofdell'Lum 'Giuseppe Degennaro' e laBusiness, accreditata con la Tripla Corona (Equis, Aacsb, Amba), hanno dato vita alla prima edizione dell'Internationalin Business e- Imbm. Si tratta di un percorso unico nello scenario accademico italiano eper contenuto, metodologia di apprendimento e per una Faculty composta da docenti provenienti da 44 nazionalità diverse. L'Imbm si compone di due Path: Mib (Internationalin Business) e l'Imba (International Mba). IlImbm Path Mib prepara gli studenti che possiedono un diploma di Laurea triennale, a fare la differenza in un mondo in rapida ...

