(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – Laofdell’Lum 'Giuseppe Degennaro' e laBusiness, accreditata con la Tripla Corona (Equis, Aacsb, Amba), hanno dato vita alla prima edizione dell’Internationalin Business e– Imbm. Si tratta di un percorso unico nello scenario accademico italiano eper contenuto, metodologia di apprendimento e per una Faculty composta da docenti provenienti da 44 nazionalità diverse. L’Imbm si compone di due Path: Mib (Internationalin Business) e l’Imba (International Mba). IlImbm Path Mib prepara gli studenti che possiedono un diploma di Laurea triennale, a fare la differenza in un mondo in rapida evoluzione e ipercompetitivo ...

Università, Lum School of Management e Iéseg insieme per un master internazionale: ... metodologia di apprendimento e per una Faculty composta da docenti provenienti da 44 nazionalità diverse La School of Management dell'Università Lum 'Giuseppe Degennaro' e la Iéseg Business School , ...

SEW - EURODRIVE promuove un ecosistema a misura d'uomo: ...per il Master in Global Executive Master in Operations and Supply Chain Management) e Università di ... Dalla collaborazione di SEW - EURODRIVE con LUM School of Management è nato Industrial Innovation ...