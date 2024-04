Università | il più grande Data center d’Italia si trova a San Piero a Grado

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Pisa, 16 aprile 2024 – All’avanguardia in Europa, ampliato, potenziato e sostenibile. Il Greendell’di Pisa raddoppia per supportare le nuove sfide nel campo della ricerca scientifica e della didattica e per sostenere la transizione digitale del territorio. Un salto nel futuro sancito con un simbolico taglio nel nastro che, martedì 16 aprile, ha ufficialmente inaugurato la nuova sala deldi San Pietro a, che adesso mette a disposizione della sua comunità dell’Ateneo pisano 38 rack aggiuntivi che, sommati ai 66 già presenti nella struttura, porta a 104 il loro totale. Numeri che lo rendono il piùuniversitario, oltre ad essere l’unico ad aver ...