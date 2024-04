UniCredit | inaugurato a Torino terzo anno accademico della UniCredit Academy Italy

Mangia's compra Grand Hotel et Des Palmes Palermo - Aeroviaggi SpA, società proprietaria della catena alberghiera Mangia’s – tra i primi cinque gruppi italiani dell’hospitality per fatturato* – ha chiuso un accordo con il fondo di investimen [...] ...advtraining

Dall'assemblea di UniCredit via libera al nuovo cda - (ANSA) - MILANO, 12 APR - Via libera dell'assemblea di UniCredit al nuovo cda. E' stato fissato in quindici, come da proposta del Consiglio di Amministrazione uscente, il numero dei componenti del boa ...lagazzettadelmezzogiorno

La Polisportiva 2000 Tennis Cervia inaugura strutture e campi rinnovati - Riqualificati i due campi da tennis in sintetico e realizzati interventi per un migliore isolamento termico della struttura geodetica, ampliando così i periodi di utilizzo dell’impianto. Il Centro Spo ...ravenna24ore