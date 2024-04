Una condanna e 4 assoluzioni per gli assenteisti alla Reggia di Caserta

(Di martedì 16 aprile 2024). Unae quattro: questo il verdetto emesso dal giudice monocratico Norma Cardullo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere al termine del processo sui casi di assenteismodi. Un anno e cinque mesi di reclusione sono stati inflitti a Giovanni Maiale, mentre sono stati assolti gli altri imputati Benedetto Petriccione, Leonisio Ammirati, Francesco Martone e Giovanni Di Sarno, tutti ex dipendenti dellatranne Martone e Ammirati, tuttora in servizio. I lavoratori del settore vigilanza del monumento patrimonio dell’Unesco furono coinvolti in un’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere e della Squadra Mobile della Questura di, con l’esecuzione, nel maggio 2018, nei confronti di Maiale e ...

Truong My Lan, 68 anni, una delle donne più ricche del Vietnam arrestata nel 2022, è stata condannata a morte per frode aggravata e continuata. In Vietnam è considerato il processo del secolo. A ... (panorama)

Genova, confermata in Appello la condanna ad Alberto Scagni per l’omicidio della sorella - Confermata anche in appello la condanna a 24 anni e sei mesi di reclusione per Alberto ... La donna era stata raggiunta da una ventina di coltellate. Scagni era presente in aula, per la prima volta ...tg24.sky

Processo Regeni, l’ex ambasciatore al Cairo Massari: “In obitorio vidi evidenti segni di torture” - Giulio Regeni - In aula il drammatico racconto dell'ex ambasciatore italiano al Cairo per il processo agli 007 egiziani ...ilfattoquotidiano

Camorra, esce dal carcere Emanuele Libero Schiavone: uno dei figli del neo pentito “Sandokan” - Ha scontato la sua pena ed è tornato in libertà Emanuele Libero Schiavone, 34 anni, figlio del neo pentito Francesco Schiavone, alias “Sandokan”, e di ...pupia.tv