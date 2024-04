Una combinazione insolita e di tendenza perfetta da mattino a sera

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 16 aprile 2024) Non è una novità che il completo effetto pigiama sia spesso preso in considerazione come un outfit elegante e chic ma allo stesso tempo rilassato. E che la camicia del pigiama si possa indossare anche da sola con un paio di jeans per un look più casual. Quello che è più insolito è l'abbinamento con una gonna. Opzione che invece sembra davvero cavalcare le tendenze della stagione primaverile, declinata in una versione raffinata e diversa dal solito che punta su lunghezze midi. Da copiare e replicare subito. Il risultato è infatti un outfit più trasversale e sofisticato. Che si stacca dagli stereotipi puntando su sottili contrasti di stile e su armonie cromatiche raffinate. Da rendere ancora più prezioso con gli accessori giusti.