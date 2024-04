Una “casa” per la Croce Verde. Firmato l'acquisto della storica sede

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Arcola, 16 aprile 2024 – Era la notizia che tutti i militi, i dipendenti e i soci aspettavano da anni. Finalmente la pubblica assistenzaArcola ha formalizzato l’atto d’acquistopropria. Dopo aver visto la propria rinascita negli anni ’80 ospite nelladell’Avis Comunale, in via Aurelia Nord, nel 1987 la centenaria associazione si trasferì nei locali di Piazza Due Giugno, di proprietà del Comune. E lì ha svolto la sua attività per tutti questi anni, con il sogno di avere un giorno unadi proprietà, dove poter continuare a lavorare al meglio per la comunità arcolana, come ha fatto in tutti questi anni, soprattutto negli ultimi che hanno visto volontari e dipendenti impegnati ad affrontare una pandemia ed i problemi che essa ha comportato per la ...