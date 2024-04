“Una bomba per rispedire l’Iran all’età della Pietra” Lo scoop del Sunday Times sull’arma segreta di Israele

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024) Dopo l’attacco iraniano a, risolto per fortuna senza vittime e con una “vittoria” delle difese di Tel Aviv, il mondo intero aspetta con ansia di scoprire se e quali ritorsioni adotterà Netanyahu per rispondere al regime di Teheran. Gli Stati Uniti si sono smarcati, spiegando che non parteciperanno a un’eventuale azione militare, ma appare certo che il Presidente israeliano non lascerà passare l’accaduto, definito da molti “senza precedenti”, senza adottare una controffensiva. Soprattutto perché l’Aiea, l’agenzia che monitora il nucleare in tutti i Paesi che lo possiedono o che stanno cercando di creare un proprio arsenale, ha lanciato l’allarme: in pochi mesi, Teheran potrebbe diventare una potenza in grado di usare laatomica. Per questo, molti considerano la concreta eventualità è chesferri un attacco contro i ...