Un Paese che osa? Il rapporto Gem sull’imprenditorialità in Italia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 16 aprile 2024) Uno scenario in chiaroscuro quello che riguarda il sostegno alle nuove imprese nel nostro. “Insiamo molto concentrati a livello di sostegno alla nascita e allo sviluppo delle imprese su categorie considerate più bisognose di accompagnamento, ma anche su persone che hanno lasciato il mondo del lavoro volontariamente o meno. Non bisogna fare solo accompagnamento finanziario ma anche formativo agli imprenditori nella loro creazione d’impresa” ha spiegato Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Inv, intervenendo all’evento “Unche? L’imprenditorialità come risorsa per l’” nel corso del quale è stato presentato ilGlobal entrepreneurship monitor, Gem 2023-2024 presso la sede romana di Unioncamere. ...