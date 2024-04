Un nuovo mezzo per Auser destinato al trasporto disabili

(Di martedì 16 aprile 2024), in comodato d’uso, perCodogno. Il nastro è stato tagliato ieri mattina in piazza dal sindaco Francesco Passerini, che ha ringraziato a nome dell’Amministrazione comunale sponsor e volontari, insieme al vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Raffaella Novati e al presidente diMaria Luisa Manfredi. Ha partecipato anche Antonello Risoli, preside dell’Agrario Tosi, con alcuni studenti. Questo perché presto proprio i ragazzi della scuola faranno parte di un progetto sociale collegato all’iniziativa di ieri, ma ancora top secret. Nella mattinata è stato consegnato un Doblò, dotato di pedana, che sarà utilizzato per ildei. Il veicolo è messo a disposizione da una società che lo offre dopo aver messo in vendita spazi pubblicitari su di esso. ...

