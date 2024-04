Un iceberg si stacca e nessuno si preoccupa | le inevitabili conseguenze della crisi climatica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) di Carmelo Zaccaria Lo scorso 20 marzo in Patagonia un enormeè stato vistorsi da una piattaforma di ghiacciai e rotolare in mare, sotto lo sguardo incredulo di alcuni turisti che si aggiravano nei dintorni, in una di quelle escursioni con guida. Leggo da una news: “Un fenomeno raro ha deliziato i turisti in Argentina alla fine di marzo”. Difatti, i partecipanti al tour hanno pensato bene di mettere mano allo smartphone e riprendere ogni dettaglio del sensazionale avvenimento, per poi rilanciare le immagini sui social, sperando di ottenere migliaia di visualizzazioni.si è messo le mani nei capelli,ha urlato di sgomento, nessuna indignazione per un pezzo di mondo, il loro, che stava sprofondando tra le acque gelide dell’emisfero meridionale.sembrava dispiaciuto ...