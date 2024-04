Un Fantasma En La Batalla | Netflix annuncia il nuovo film prodotto da J A Bayona

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 16 aprile 2024) Martedì 16 aprile 2024,hato la messa in produzione di UnEn Lada J.A.(La società della neve) e ambientato nella Spagna di fine millennio piagata dagli attacchi terroristici dei separatisti baschi; diretta da Agustín Díaz Yanes, la pellicola vede nel cast, completamente iberico, gli attori Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo, e Ariadna Gil. Co-produttori con, troviamo Belén Atienza e Sandra Hermida. Come possiamo leggere dalla sinossi del, riportata da Deadline, Unen laracconterà di “Amaia, un giovane membro della Guardia Civile spagnola che per più di un decennio ha ...