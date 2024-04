Un blogger geniale | Ricky Farina L’hanno capito i pochi che s’informano su di me

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Ormai la mia esperienza di(video) sul Fatto Quotidiano va avanti dal 12 dicembre 2014, data del mio primo post che portava il titolo di Eutanasia spietata. Direi che posso considerarmi un veterano di questo spazio aperto. Si tratta del mio unico spazio ufficiale e pubblico, per il resto faccio una vita appartata, realizzo i miei film in solitudine, senza l’appoggio di nessuno, non devo rendere conto a chicchessia, sono un uomo libero, libero proprio perché dipendo esclusivamente da mia madre che mi passa un bonifico mensile che mi permette di andare al ristorante due volte al mese e di non avere l’assillo di un lavoro o le pressioni di un principale, il mio principale è il mio principio: la mamma! In tutti questi anni ho sempre avuto la massima libertà, quindi devo ringraziare la redazione del Fatto che mi segue sempre con affetto e ...