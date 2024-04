Un apneista immerso nello smog | la performance di Legambiente a Milano per chiedere misure contro l’inquinamento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Unall’interno di un cubo trasparente contenente il peggior livello diregistrato lo scorso febbraio a(118 µg/mc3 di PM2.5), ventiquattro volte oltre il limite raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS). Non è un trucco di magia, non è un l’esibizione di un record, ma ladi Mike Maric – ex primatista mondiale di apnea, medico e coach sportivo – realizzata conil 10 aprile per sensibilizzare sul tema della qualità dell’aria e peral Governo risposte urgenti nella lotta allo. Il messaggio è chiaro: “Per combatterenon bisogna smettere di respirare, ma trovare soluzioni”. L’iniziativa fa parte del progetto Apnea ...