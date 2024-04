Umbria | associazioni contro il via libera della Lega a moto e quad su tutti i sentieri Il trekking di protesta | “Arroganza e violenza inaudite”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Cittadine e cittadini umbri dicono no al regalodestra a cacciatori eciclisti. Circa 30– ambientali e professionali, con Cai e Fie in testa – hannotola legge regionale, voluta dalla, che consente a, quod e qualsiasi veicolo are di circolare ovunque in tutta la regione,e boschi compresi. Con un“di” al monte Subasio, che dovrebbe entrare a far parteriserva mondialebiosfera Unesco del monte Peglia, i manifestanti hanno chiesto alla Giunta di fare un passo indietro. “Con il decreto – riporta la nota diffusa dalle– la Regione vorrebbe scaricare ...