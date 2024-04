Ultimo annuncia a sorpresa il nuovo album “Altrove” | fuori il 17 maggio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 aprile 2024)A SOPRESA L’ANNUNCIO DELIL 17UN RACCONTO DI 8 NUOVE CANZONI DA OGGI IN PRE-ORDER NUOVA MUSICA IN ATTESA DISTADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA… IL TOUR GIÀ DA RECORD AL VIA A GIUGNO Nei giorni scorsi aveva preto belle novità via social, ora il momento è arrivato:torna ae soddisfa l’attesa dei fan svelando, ildi inediti (il sesto in studio) in uscita venerdì 17sotto etichetta indipendenteRecords, distribuito da Believe e disponibile da ora per il pre-order. Nell’di Niccolò Moriconi -che sarà ...