Ultime Notizie Roma del 16-04-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 aprile 2024)Daily News radio giornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in primo piano paura a Copenaghen oggi La guglia della vecchia borsa è crollata in mattinata mentre un enorme incendio ha devastato l’edificio storico costruito nel 1625 attualmente in fase di ristrutturazione l’area torna all’edificio è stata transennata al momento sono ancora sconosciute le cause del disastro oltre alla Guglia sono crollate diverse parti del tetto i lavori per spegnere le fiamme sono stati davvero complicati perché la vecchia borsa aveva un tetto in rame sotto il quale i soccorritori non potevano passare la guerra medioriente ora i cruciali ormai è chiara l’intenzione di Israele contrattaccare perché la vive una cosa contro il tempo tra pochi giorni si potrebbe chiudere la finestra che renderebbe possibile il ...