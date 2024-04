Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 aprile 2024)Daily News radio giornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il segretario della Difesa americana Lionel Messi in afferma di aver parlato ieri col suo mologo israeliano yoghurt per discutere delle conseguenze degli attacchi senza precedenti dell’Iran del 13 aprile che le forze statunitensi israeliane partner hanno contrastato in un’operazione difensiva combinata nella conversazione ostina Ha ribadito il fermo sostegno degli Stati Uniti la difesa di Israele e ha affermato l’interesse condiviso di due paesi per la stabilità regionale spiega lo stesso segretario della Difesa americano in un post pubblicato sul suo account X ci stiamo avvicinando pericolosamente un incidente nucleare alla centrale di zaporigia lo ha detto il capo dell’agenzia internazionale per l’energia atomica e Raphael grossi denunciando i recenti attacchi ...