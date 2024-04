Ufo | torna il dibattito sull’opportunità di inviare messaggi nel cosmo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Il problema della comunicazione con altre civiltà extraterrestri ha sempre affascinato l’uomo fin dalla notte dei tempi, sia come evento fortuito sia come mirato. Fortuito nel senso di trovarci di fronte ad un evento di contatto non cercato, come nel caso degli avvistamenti degli oggetti volanti non identificati, cioè i classici Ufo/Uap, oppure cercando intenzionalmente dinello spazio, nella speranza che qualcuno sia in ascolto e risponda. Il primoo inviato dall’uomo verso potenziali civiltà extraterrestri fu quello partito dal radiotelescopio di Arecibo dal nome della località portoricana da dove fu lanciato ilo nel 1974, grazie al lavoro del Fisico Frank Drake padre del Seti, Search for Extra Terrestrial Intelligence. Più attivo rispetto al Seti il programma Meti, Message ...