Ufficiale in India il Moto G64 5G | specifiche | prezzi e disponibilità

(Di martedì 16 aprile 2024)rola ha appena annunciato il lancio del nuovo smartphoneG64 5G in, portando una novità significativa al mercato degli smartphone di fascia media nel paese. Ci sono molte curiosità per questo dispositivo: le suetecniche promettono un’esperienza di utilizzo fluida e affidabile, supportata da un potente SoC e da altre caratteristiche di rilievo, come un display di alta qualità e una fotocamera versatile. Vediamo insieme i dettagli tecnici del device. Il nuovorolaG64 5G si presenta come un dispositivo di fascia media conimpressionanti e una serie di funzionalità interessanti. Ecco una panoramica delle sue caratteristiche principali: presenta un display LCD IPS da 6,56 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di ...

