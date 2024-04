Ue | von der Leyen sconfitta su nomina Pieper come inviato per le Pmi

(Di martedì 16 aprile 2024) Bruxelles, 16 apr. (askanews) – Rinuncia all’incarico Markus, l’eurodeputato della Cdu tedesca (Ppe)che era stato oggetto di una controversa” dell’Ue per le piccole e medie imprese (Pmi) in seno alla Commissione europea, fortemente voluta dalla presidente Ursula von der(anche lei della Cdu)., che aveva già firmato il suo contratto per quattro anni con la Commissione il 31 marzo scorso, il giorno di Pasqua, ha annunciato oggi, con alcune dichiarazioni al quotidiano tedesco Handelsblatt, di aver cambiato idea, dopo le forti critiche registrate nel Parlamento europeo e all’interno della stessa Commissione contro la sua. Secondo quanto riportato in una dichiarazione del suo portavoce capo, Eric Mamer, diffusa in serata ...

