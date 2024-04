(Di martedì 16 aprile 2024) Donaldè arrivato a Manhattan per il primo processo a un ex presidente nella storia degli Usa. Trentaquattro capi di imputazione e almeno due mesi di udienze, il procedimento per i pagamentiporno star Stormy Daniels è l’unico dei 4 a suo carico che arriverà a sentenza prima delle elezioni di novembre. "Lotto per la libertà di 325 milioni di americani. Questo processo è un attacco al", ha attaccatopoco prima di entrare in aula. "Io, vittima di una persecuzione politica".

Donald Trump è arrivato a Manhattan per il primo processo a un ex presidente nella storia degli Usa. Trentaquattro capi di imputazione e almeno due mesi di udienze, il procedimento per i pagamenti ... (quotidiano)

Udienza show di Trump: "L’America alla sbarra" - Donald Trump affronta il primo processo a un ex presidente degli Stati Uniti a Manhattan, con 34 capi di imputazione. Il procedimento riguarda i pagamenti a Stormy Daniels. Trump si difende definendol ...quotidiano

FIORENTINA, Domenica show "promozionale" in centro - La Fiorentina torna in piazza in centro con "Roadshow", per fare cioè intrattenimento e promozione. Non è la prima volta e finora uno dei protagonisti di queste ...firenzeviola

Fabrizio Corona libero: «Non è pericoloso e non va sorvegliato» - «Fabrizio Corona non è socialmente pericoloso e, quindi, non deve essere disposta per lui la sorveglianza speciale». É questa la richiesta della pm Giovanna ...ilmattino