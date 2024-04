Ucraina | Xi detta “quattro principi” per la pace E Zelensky polemizza con l’Occidente | “Israele ha alleati nei cieli | non solo sulla carta”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Mantenimento die stabilità rispetto a “guadagni egoistici“, raffreddamento della situazione evitando di aggiungere benzina sul fuoco, creazione di condizioni per ripristinare la, riduzione dell’impatto negativo della guerra sull’economia mondiale. Sono i “” che il presidente cinese Xi Jinping, durante l’incontro di martedì a Pechino con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha proposto come viatico per evitare la degenerazione del conflitto in. A riferirlo è una nota della diplomazia cinese: Xi ha avuto “un approfondito scambio di opinionicrisicon il cancelliere Scholz, sottolineando che sia la Cina sia la Germania si impegnano a rispettare gli scopi e idelladelle ...