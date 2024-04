Ucraina | “in 24 ore centinaia di combattimenti nell’Est” Incontro Scholz-Xi | i 4 principi di Pechino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 aprile 2024 – Il cancelliere tedesco Olafper discute di una "pace giusta in" nel suooggi con il presidente cinese Xi Jinping. Gli alleati occidentali "ci difendano come hanno fatto con Israele", chiede il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo speaker repubblicano della Camera americana Mike Johnson ha annunciato ai suoi colleghi di partito che questa settimana tenterà di mettere ai voti tre progetti di legge per gli aiuti all', a Israele e a Taiwan. Le notizie di oggi