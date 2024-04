Ucraina | Aiea | “Sicurezza Zaporizhzhia a rischio con attacchi”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – I recentialla centrale nucleare di, nel sud dell', stanno violando uno dei principi concordati per ridurre i rischi per ladella centrale, ha fatto sapere intanto dal canto suo il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi in una riunione del Consiglio didelle Nazioni Unite. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.