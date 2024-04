Uccise la sorella Alice | il sostituto pg chiede l' ergastolo per Alberto Scagni

(Di martedì 16 aprile 2024) Ilprocuratore generale Ezio Castaldi ha chiesto l’per, l’uomo che il primo maggio 2022lasotto casa a Quinto., presente in aula, era stato condannato in primo grado a 24 anni e mezzo e dichiarato seminfermo di mente. Secondo il pg il delitto fu premeditato e ci sarebbero tutte le aggravanti contestate dal pm in primo grado: il mezzo...

Il 42enne a novembre era stato picchiato, sequestrato e ridotto in coma da due compagni di cella a Sanremo. Aveva già subito un'altra aggressione in precedenza a Genova. Su entrambe le vicende ... (fanpage)

A Brescia nuova udienza per la riapertura del processo per la strage di Erba. Rosa e Olindo in aula - I due coniugi sono stati condannati all'ergastolo per aver ucciso quattro persone, tra cui un bambino piccolo. Dopo la confessione, hanno ritrattato. Folla davanti al Tribunale ...rtl

Strage Erba, a Brescia seconda udienza sulla revisione del processo a Bazzi e Romano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Strage Erba, a Brescia seconda udienza sulla revisione del processo a Bazzi e Romano ...tg24.sky

Strage di Erba, è il giorno della difesa di Olindo e Rosa - Di scena oggi, a Brescia, i difensori dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi nell'aula della Corte d'appello, in cui si discutono le istanze di revisione della sentenza che ha condannato all'ergastolo ...ansa