Uccise la sorella a coltellate in strada | 24 anni e mezzo e seminfermità per Alberto Scagni

(Di martedì 16 aprile 2024) Sette mesi dopo la sentenza di primo grado, è stata confermata la condanna a 24, con la dichiarazione diper, l’uomo che il primo maggio 2022perlaa Quinto (Genova) e poche ore prima aveva minacciato l’omicidio in una telefonata con il padre. Il verdetto è stato emesso dai giudici della Corte d’assise d’appello di Genova. Il sostituto procuratore generale Ezio Castaldi aveva chiesto l’ergastolo., sette ore prima dell’omicidio, aveva chiamato al telefono i genitori minacciando loro, lae il cognato, se non avesse ricevuto dei soldi. Il padre aveva chiamato la Questura ma le volanti non erano intervenute perché ...

