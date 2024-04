Tv | Winx Club a Comicon Napoli | festa per i 20 anni delle fatine

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (askanews) –compie 20. Il magico mondo del classico made in Italy, nato dal genio creativo di Iginio Straffi, verrà celebrato adal 25 al 28 aprile con un programma di eventi esclusivi e uno stand interamente dedicato nel Padiglione Fumetto. Un’occasione per fan, visitatori e curiosi di immergersi nell’universosei eroine. E proprio Iginio Straffi sarà ospite speciale del Festival Internazionale della Cultura Pop, anche quest’anno. Il Padiglione Fumetto ospiterà l’area, dove sarà allestita anche un’area photocall per trasformarsi nel proprio personaggio preferito, un corner dedicato a contenuti interattivi e un’area merchandising con prodotti esclusivi per celebrare il ventesimo ...