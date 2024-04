Kate Middleton non è purtroppo l’unica under 50 colpita da un tumore. Prima di lei, molti altri: Fedez, operato nel 2022 di tumore al colon; la showgirl Wanda Nara, che ha annunciato a gennaio di ... (ilfattoquotidiano)

Le giovanili del Milan in lutto. Bagno di folla per l’ultimo saluto all’allenatore Costantino Borneo - La stella Camarda, Paolo Maldini e tutti i ragazzi dell’Under 12 rossonera hanno partecipato ai funerali del tecnico. E la figlia lancia la raccolta fondi per lo Ieo.ilgiorno

Tumori giovanili in aumento, la causa potrebbe essere nell'invecchiamento precoce - Un'indagine scova l'associazione fra aumento di invecchiamento cellulare, a causa di stili di vita e inquinamento, e incremento delle neoplasie a età anagrafiche più basse ...vanityfair

Bustine di tabacco sotto il labbro: è lo snus, sempre più diffuso tra i giovani - I dati raccolti sinora sul consumo di tabacco non fumato fanno temere un legame con l’insorgere di Tumori alla gola.tio.ch