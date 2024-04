Tuffi | Coppa del Mondo | azzurri in gara in Cina | rientra Pellacani

(Di martedì 16 aprile 2024) Ladeldisi sposta a Xi’An, capoluogo della provincia di Shaanxi nel cuore della, dal 19 al 21 aprile. Al via ottantadue atleti in rappresentanza di 14 nazioni. Inanche l’Italia con tutti i big e il rientro di Chiara, da tempo residente a Miami dove si allena e studia e quindi assente ai recenti Assoluti di Torino. Sarà a tutti gli effetti uno degli ultimi test in vista delle Olimpiadi di Parigi dove la Nazionale di Oscar Bertone sarà al via in ben dieci gare, grazie alle carte olimpiche conquistate tra gli European Games di Cracovia e i Mondiali di Fukuoka e Doha. Questi i convocati: Elena Bertocchi, Maia Biginelli, Riccardo Giovannini, Sarah Jodoin di Maria, Andreas Sargent Larsen, Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci ...

secondo podio per l’Italia nella Coppa del Mondo di Tuffi a Berlino . Dopo il bronzo dell’Italia nel team event, oggi è arrivato l’argento di Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nel sincro dai tre ... (oasport)

Ottantadue tuffatori per 14 nazioni saranno presenti alla Superfinal di Coppa del mondo di Tuffi , che andrà in scena in Cina , a Shaanxi, dal 19 al 21 aprile. L’Italia non mancherà all’appello, con i ... (sportface)

World Cup. Da venerdì SuperFinal a Xi'An - Xi'An, capoluogo della provincia di Shaanxi nel cuore della Cina, è palcoscenico dal 19 al 21 aprile delle SuperFinal della World. Al via ottantadue atleti in rappresentanza di 14 nazioni. Al via, ovv ...federnuoto

Juve, niente Felipe Anderson: Giuntoli punta un altro parametro zero - Lo 0-0 contro il Torino nel derby ha frenato di nuovo la risalita della Juventus. Dopo due vittorie consecutive contro la Lazio in Coppa Italia e contro la Fiorentina in campionato, i bianconeri si ...jmania

Scherma, cdm fioretto donne: a Tbilisi 12 azzurre in pedana - Archiviata la Qualifica Olimpica, con l'en plein di tutte e sei le squadre ammesse a Parigi 2024, la scherma azzurra si tuffa nel rush finale della ...sportmediaset.mediaset