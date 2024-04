Truffa al Comune di Villaricca | sequestrati fondi ad azienda

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo gli avvisi di garanzia per cinque persone tra imprenditori, professionisti e funzionari deldi(Napoli), scatta anche il sequestro delle somme ritenute provento della presuntaai danni dell’ente locale, in relazione ai lavori di risanamento dell’arteria stradale “II Traversa via Palermo” che per la procura di Napoli Nord sarebbero stati fatti in modo non conforme ai progetti e non avrebbero conseguito il risultato preventivato, quello di mettere in sicurezza la strada dopo un cedimento del sottosuolo per la presenza di una cava. I carabinieri di Marano, con il supporto dei finanzieri del gruppo di Giugliano in Campania, hanno sequestrato d’urgenza le somme che ildiha liquidato all’che aveva fatto ...