Trucchi da esperti per velocizzare la connessione Internet

(Di martedì 16 aprile 2024) Non c'è nulla di peggio nell'avere un computer che, nonostante il segnale del Wi-Fi al massimo, naviga lentamente o presenta un buffering costante durante la riproduzione di un video o di un flusso online in streaming. Se ci sembra che ladel PC è lenta, vediamo insieme tutti irealmente efficaci per, agendo sia su alcuni parametri nascosti presenti all'interno del sistema operativo Windows (su cui dovremo agire con cautela) sia utilizzando alcuniparticolarmente efficaci sulle connessioni in fibra ottica (FTTC e FTTH). LEGGI ANCHE: Programmi per mantenere la rete eveloce 1) Cambiare server DNS Persubito lapossiamo modificare i server ...