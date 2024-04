Triangle of Sadness | Ruben Östlund | Mettiamo la patente per usare una telecamera

(Di martedì 16 aprile 2024) Il regista svedese ha proposto una licenza per coloro che utilizzano professionalmente una macchina da presa. Il regista diof, ha dichiarato di comprendere il potere del cinema e il suo impatto sulla società e per questo motivo ha proposto un'idea radicale per regolamentare l'utilizzo delle macchine da presa. Intervistato dal Guardian,ha espresso l'importanza di fruire di contenuti di alta qualità, specialmente in un'epoca in cui la relazione tra persone e schermi, grandi e piccoli, è diventata maggiormente prominente:"Ho un'idea: e se si potesseunasoltanto in possesso di una licenza? Ne serve una per una pistola, almeno nei Paesi sviluppati. Anche laè uno strumento potente". …

