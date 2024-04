Trend da non perdere | la maxi gonna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Con l'arrivo della primavera e in attesa dell'estate del 2024, c'è unche spicca tra gli altri che vede protagoniste le gonne lunghe. Le gonne lunghe stanno spopolando sopra e fuori dalle passerelle già da diverse stagioni, ma quest'anno ilnon solo non mostra segni di rallentamento, ma conquista letteralmente la scena. Questo capo, una volta relegato ai guardaroba estivi più boho-chic, si sta trasformando in un capo sempre più di versatile e sofisticato, adatto a ogni occasione. Che si tratti di un look da giorno casual o di un outfit da sera elegante, le gonne lunghe si adattano perfettamente a ogni situazione. Per il giorno, sono perfette abbinate a una semplice maglietta e sandali comodi, mentre per la sera possono essere elevate con un top scintillante e tacchi alti. Un altro elemento chiave che rende di tendenza la ...